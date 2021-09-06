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Во Вроцлаве требовали честного расследования смерти украинца Никифоренко

Понедельник, 6 сентября 2021, 01:15
Во Вроцлаве требовали честного расследования смерти украинца Никифоренко

В польском Вроцлаве, где недавно умер украинец Дмитрий Никифоренко, прошла акция против полицейского произвола.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на польский портал Gazeta.pl.

Детали: В сообщении портала указывается, что во Вроцлаве состоялась акция протеста под лозунгом "Остановите полицейских убийц". Указывается, что это реакция на смерть трех мужчин, которые недавно умерли после вмешательства правоохранителей.

В то же время через Facebook было организовано событие под названием "Прекратите насилие! Государство должно защищать, а не убивать!".

Организаторы отмечают, что это "мирный протест украинской общины вместе со всеми жителями Вроцлава против насилия полиции". Они отмечают, что "пытки и смерть Дмитрия Никифоренко - это грань, которую никогда не стоило пересекать".

Участники акции требовали честного расследования.

Предыстория:

  • В польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. Полиция утверждала, что человек агрессивно вел себя по отношению к офицерам полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники.
  • По данным польских СМИ, украинца били и душили, хотя он не вел себя агрессивно.
  • Позже в украинском МИД сообщили, что Генеральное консульство Украины в Кракове сотрудничает с польскимм правоохранителями в отношении расследования обстоятельств смерти украинца Дмитрия Никифоренко. Там добавили, что одна из версий следствия - превышение полномочий работниками полиции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польшаполиция
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