Во Вроцлаве требовали честного расследования смерти украинца Никифоренко
В польском Вроцлаве, где недавно умер украинец Дмитрий Никифоренко, прошла акция против полицейского произвола.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на польский портал Gazeta.pl.
Детали: В сообщении портала указывается, что во Вроцлаве состоялась акция протеста под лозунгом "Остановите полицейских убийц". Указывается, что это реакция на смерть трех мужчин, которые недавно умерли после вмешательства правоохранителей.
В то же время через Facebook было организовано событие под названием "Прекратите насилие! Государство должно защищать, а не убивать!".
Организаторы отмечают, что это "мирный протест украинской общины вместе со всеми жителями Вроцлава против насилия полиции". Они отмечают, что "пытки и смерть Дмитрия Никифоренко - это грань, которую никогда не стоило пересекать".
Участники акции требовали честного расследования.
Предыстория:
- В польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. Полиция утверждала, что человек агрессивно вел себя по отношению к офицерам полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники.
- По данным польских СМИ, украинца били и душили, хотя он не вел себя агрессивно.
- Позже в украинском МИД сообщили, что Генеральное консульство Украины в Кракове сотрудничает с польскимм правоохранителями в отношении расследования обстоятельств смерти украинца Дмитрия Никифоренко. Там добавили, что одна из версий следствия - превышение полномочий работниками полиции.