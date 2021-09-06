Еще одна белорусская спортсменка планирует поселиться в Польше

После того, как белорусская наездница Ольга Сафронова подверглась резкой критике за выступление против властей Беларуси, она получила гуманитарную визу, которая дает ей право на проживание в Польше.

Источник: Голос Америки со ссылкой на польское государственное информагентство

Детали: Сафронова отправилась в Польшу после того, как ее исключили из белорусской команды наездников незадолго до Олимпийских игр в Токио на фоне обвинений в том, что по отношению к одной из ее лошадей было выдвинуто подозрение в использовании допинга.

Сафронова в свою очередь выступила против белорусских чиновников в сфере спорта, а также против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

После этого, как сообщают польские СМИ, ее внесли в список предателей государства Беларусь.

Сафронова планирует получить польское гражданство и представлять Польшу на международных соревнованиях в конном спорте.

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