Еще одна белорусская спортсменка планирует поселиться в Польше
После того, как белорусская наездница Ольга Сафронова подверглась резкой критике за выступление против властей Беларуси, она получила гуманитарную визу, которая дает ей право на проживание в Польше.
Источник: Голос Америки со ссылкой на польское государственное информагентство
Детали: Сафронова отправилась в Польшу после того, как ее исключили из белорусской команды наездников незадолго до Олимпийских игр в Токио на фоне обвинений в том, что по отношению к одной из ее лошадей было выдвинуто подозрение в использовании допинга.
Сафронова в свою очередь выступила против белорусских чиновников в сфере спорта, а также против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
После этого, как сообщают польские СМИ, ее внесли в список предателей государства Беларусь.
Сафронова планирует получить польское гражданство и представлять Польшу на международных соревнованиях в конном спорте.
Предыстория:
- Легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановськая, которая находясь на Олимпиаде в Токио, заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров, и попросила международной защиты.
- После этого спортсменке предложили помощь Польша и Чехия. Тимановськая получила гуманитарную визу Польши.
- Позже она, отказавшись возвращаться в Беларусь, покинула Японию и вылетела из Токио в Австрию.