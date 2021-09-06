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"Талибан" заявил, что договорился с ООН о гуманитарной помощи

Понедельник, 6 сентября 2021, 04:12

Руководство исламистского движения "Талибан" заявляет, что Организация Объединенных Наций пообещала оказывать Афганистану гуманитарную помощь.

Источник: Reuters

Детали: Представитель "Талибана" Сухайл Шахин заявил, что высшие должностные лица "Талибана", в частности мулла Абдул Гани Барадар, встретились в воскресенье в Кабуле с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, который пообещал продолжать оказывать помощь афганскому народу.

Сейчас Афганистан сталкивается с потенциально катастрофическим гуманитарным кризисом, вызванным сильной засухой и обрушением экономики.

После того, как талибы взяли под контроль практически всю территорию Афганистана, страна оказалась в кризисе из-за резкого прекращения миллиардной долларовой иностранной помощи.

Шахин сказал, что "Талибан" заверил делегацию ООН в "сотрудничестве и обеспечении необходимыми удобствами".

Ожидается, что ООН созывает 13 сентября в Женеве конференцию по международной помощи, чтобы помочь предотвратить гуманитарную катастрофу в Афганистане.

Предыстория:

  • В столице Афганистана боевики группировки "Талибан" 4 сентября разогнали женскую демонстрацию, применив слезоточивый газ против людей, выступающих за права женщин.
  • Талибы, захватившие контроль над Афганистаном, отложили формирование нового правительства на следующую неделю.

Темы: ООНАфганистан
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