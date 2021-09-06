США требуют от России немедленно освободить Джеляла и остальных задержанных

Соединенные Штаты призывают Россию немедленно освободить первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и остальных задержанных крымских татар.

Источник: заявление на сайте Госдепа

Дословно: "Соединенные Штаты решительно осуждают задержание 4 сентября заместителя председателя крымскотатарского Меджлиса Наримана Джезлала и по крайней мере 45 других крымских татар российскими оккупационными властями в Крыму. Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их".

Детали: В заявлении указывается, что США подтвердили во время саммита Крымской платформы 23 августа, что "Крым - это Украина, и США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".

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