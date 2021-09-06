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США требуют от России немедленно освободить Джеляла и остальных задержанных

Понедельник, 6 сентября 2021, 06:04

Соединенные Штаты призывают Россию немедленно освободить первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и остальных задержанных крымских татар.

Источник: заявление на сайте Госдепа

Дословно: "Соединенные Штаты решительно осуждают задержание 4 сентября заместителя председателя крымскотатарского Меджлиса Наримана Джезлала и по крайней мере 45 других крымских татар российскими оккупационными властями в Крыму. Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их".

Детали: В заявлении указывается, что США подтвердили во время саммита Крымской платформы 23 августа, что "Крым - это Украина, и США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".

Предыстория:

  • В течение пятницы и субботы на захваченном Россией полуострове российские силовики похитили первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар - Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов.
  • Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные сограждане вышли к зданию ФСБ в Симферополе. Как сообщалось, оккупанты схватили более 50 протестующих - крымских татар. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различных отделений "полиции" во временно оккупированном Крыму. Позже большинство из них отпустили.
  • По данным Чубарова, Джелялова выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

Темы: Крыманнексия
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