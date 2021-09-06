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Афганское Сопротивление заявило про убийство одного из ключевых командиров "Талибана"

Понедельник, 6 сентября 2021, 06:54
Афганское Сопротивление заявило про убийство одного из ключевых командиров Талибана

Один из ключевых командиров движения "Талибан" Мавлави Фасихуддин был убит в ночь на понедельник в провинции Панджшер.

Источник: "Интерфакс", который приводит заявление представителей Фронта национального сопротивления в Афганистане

Прямая речь: "Мавлави Фасихуддин был убит вместе с шестью охранниками в районе Пишгур провинции Панджшер".

Детали: Талибы пока не комментировали эту информацию. Также в воскресенье ряд источников, близких к антиталибовскому движению, сообщили агентству о гибели в Панджшере пресс-секретаря Фронта национального сопротивления Фахима Дашти. Дашти был убит талибами в районе Даштак в Панджшерской долине. Обстоятельства его гибели не раскрываются.

Что этому предшествовало: За последние дни талибы, несмотря на многочисленные потери, продолжали штурм долины с нескольких направлений. По сведениям Фронта национального сопротивления, сотни боевиков, в том числе и иностранные, убиты, сотни ранены и попали в плен.

В воскресенье радикалы сделали очередной массированный штурм провинции с трех направлений. Обе стороны подтвердили, что ожесточенные боевые действия продолжаются в районе уезда Шотул, и населенных пунктов Анава, Руху и Пария.

Обе стороны также сообщали о потерях.

Темы: АфганистанТалибан
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