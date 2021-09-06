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Главные новости воскресенья и ночи: массовые задержания в Крыму, Путин и Зеленский

Понедельник, 6 сентября 2021, 08:00

Задержание крымских татар

В неделю 5 сентября стало известно, что заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялову российскими оккупантами выдвинуто подозрение в совершении преступления, подпадающего под действие части 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

В воскресенье также состоялись новые протесты в Крыму. Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные сограждане вышли к зданию ФСБ в Симферополе.

Как сообщалось, оккупанты схватили более 50 протестующих - крымских татар. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения "полиции" во временно оккупированном Крыму. Позже большинство из них отпустили.

Встреча Зеленского с Путиным

Тема встречи двух президентов снова поднималась в воскресенье. Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.

Ситуация в Афганистане

В воскресенье талибы заявили, что их силы прорвались в столицу провинции Панджшер - последнего региона Афганистана, который опирается власти "Талибана".

Они заявили, что штаб-квартира полиции и районный центр движениях, прилегающий к столице провинции Базараку, были захвачены, а силы оппозиции подверглись многочисленным жертвам.

Позже глава Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что приветствует предложения религиозных деятелей о мирном урегулировании конфликта и прекращении боевых действий.

Другие события воскресенья

В Гвинее мятежники силой захватили власть. В центре столицы Конакри раздавались мощные выстрелы, на улицах возле президентского дворца появились военные и колонны бронемашин.

Позже лидер мятежников Гвинеи Мамади Думбай заявил об аресте президента страны Альфы Конде, а также роспуске парламента и правительства.

На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами первым лицам государства. Злоумышленника вычислили. Им оказался мужчина без определенного места жительства, с признаками психических расстройств.

Украинские предприниматели только за сутки собрали на восстановление пострадавшего в результате пожара столичного костела Святого Николая 18 млн гривен.

Темы: КрыманнексияЗеленский
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