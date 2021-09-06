Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские тролли атаковали известные издания в 16 странах - исследование

Понедельник, 6 сентября 2021, 07:43
Российские тролли атаковали известные издания в 16 странах - исследование

Прокремлевские тролли размещали комментарии на сайтах западных изданий, чтобы на их основе затем можно было показать "правильную картинку".

Источник: ВВС, которое приводит исследование Центра изучения преступности и безопасности Кардиффского университета

Детали: Согласно исследованию, веб-сайты 32 известных изданий в 16 странах мира стали мишенью троллей, в том числе сайты британских Mail Online, Express и Times.

Комментарии троллей затем использовали русскоязычные издания в качестве основы для статей.

Эта тактика набирала обороты с 2018 года и в последнее время фокусировалась на вывод западных войск из Афганистана.

Авторы исследования приводят в пример публикацию статьи на сайте Mail Online о победе талибов, в которой появилось 2,5 тысячи комментариев. Некоторые из них потом стали основой для выхода российской новостной статьи "Британцы сравнили приход талибов к власти с концом западной цивилизации".

Исследователи говорят, что это был лишь один из 18 недавних материалов о падении Кабула, подготовленный с использованием комментариев читателей в Великобритании и США и таких, которые "поддерживают утверждение России о крахе либеральной демократии и провал НАТО".

Ученые обнаружили 242 материала, имеющие отношение к России, и к которым были опубликованы провокационные пророссийские или антизападные комментарии.

Темы: СМИроботаинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
СМИ
СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: