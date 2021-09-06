Российские тролли атаковали известные издания в 16 странах - исследование

Прокремлевские тролли размещали комментарии на сайтах западных изданий, чтобы на их основе затем можно было показать "правильную картинку".

Источник: ВВС, которое приводит исследование Центра изучения преступности и безопасности Кардиффского университета

Детали: Согласно исследованию, веб-сайты 32 известных изданий в 16 странах мира стали мишенью троллей, в том числе сайты британских Mail Online, Express и Times.

Комментарии троллей затем использовали русскоязычные издания в качестве основы для статей.

Эта тактика набирала обороты с 2018 года и в последнее время фокусировалась на вывод западных войск из Афганистана.

Авторы исследования приводят в пример публикацию статьи на сайте Mail Online о победе талибов, в которой появилось 2,5 тысячи комментариев. Некоторые из них потом стали основой для выхода российской новостной статьи "Британцы сравнили приход талибов к власти с концом западной цивилизации".

Исследователи говорят, что это был лишь один из 18 недавних материалов о падении Кабула, подготовленный с использованием комментариев читателей в Великобритании и США и таких, которые "поддерживают утверждение России о крахе либеральной демократии и провал НАТО".

Ученые обнаружили 242 материала, имеющие отношение к России, и к которым были опубликованы провокационные пророссийские или антизападные комментарии.