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Денисова призывает мир противостоять судилищам оккупантов над крымчанами

Понедельник, 6 сентября 2021, 08:37
Денисова призывает мир противостоять судилищам оккупантов над крымчанами

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призывает мировое сообщество отреагировать на незаконные задержания в оккупированном Крыму и судилища над гражданами Украины со стороны российских оккупантов.

Источник: Telegram обмудсмена

Прямая речь: "Призываю международное сообщество отреагировать на незаконные задержания и судилища над гражданами Украины во временно оккупированном Крыму".

Детали: 6 сентября состоится ряд судебных заседаний.

В частности, будут выбирать "меру пресечения" первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу и другим задержанным 3-4 сентября крымским татарам: Азизу Ахтемову, Асану Ахтемову, Эльдару Одаманову, Шевкету Усеинову.

Джелялу российские оккупанты выдвинули подозрение в "диверсии" по ч. 1 статьи 281 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

В так называемом "Киевском районном суде.Симферополя" во временно оккупированном Крыму будут выбирать меру пресечения Эскендеру Ахтемову – отцу похищенного Азиза Ахтемова, и Арсену Ахтемову – брату похищенного Асана Ахтемова.

4 сентября они пришли на акцию поддержки в здание ФСБ, чтобы узнать, где их похищенные родственники. За это им инкриминируют "неповиновение законным требованиям сотрудников полиции" (ст.19.3 КоАП РФ), что предусматривает как штраф, так и административное задержание.

В так называемом "Симферопольском районном суде" во временно оккупированном Крыму состоится рассмотрение по существу "дела Владислава Есипенко". Его страна-оккупант обвиняет в якобы "незаконном изготовлении взрывчатых веществ и хранении оружия". Украинскому гражданину грозит 18 лет лишения свободы.

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону (РФ) состоится судебное заседание по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир" в отношении Эмиля Зиядинова – учителя физкультуры, которого страна-оккупант безосновательно заключила под стражу за активную гражданскую позицию по незаконному преследованию крымских татар. Во время заседания ожидается допрос тайного свидетеля ФСБ.

Предыстория:

  • 3-го и 4-го сентбря в захваченном Россией Крыму российские силовики похитили первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар - Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов.
  • Джелялова выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.
  • Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные сограждане вышли к зданию ФСБ в Симферополе. Оккупанты схватили более 50 протестующих - крымских татар. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различных отделений "полиции". Позже большинство из них отпустили.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татарыправа человекасудмир
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