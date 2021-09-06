Говорить о заказчиках убийства Шеремета можно только после суда над исполнителями – Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что о продвижении расследования дела по заказчикам убийства журналиста Павла Шеремета можно будет говорить после решения суда по исполнителям.

Источник: интервью Монастырского агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По заказчикам изучаются полицией все версии, которые оглашены. Сейчас все это изучается, проходят дополнительные следственные действия, но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда по исполнителям".

Детали: На уточняющий вопрос, означает ли это, что какие-то подвижки в деле по заказчикам будут только после решения суда по предполагаемым исполнителям, Монастырский ответил: "Да, верно".

При этом министр сказал, что лично не знакомился с материалами дела: "У министра есть много информации, но смотреть материалы уголовного производства он не имеет права"..

Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.

Монастырский предложил дождаться решения суда и подчеркнул: "Я бы хотел все-таки прекратить практику, когда министр как первоисточник отвечает на вопросы, которые должно комментировать следствие или суд".

Этому предшествовало: 4 января белорусская оппозиция передала "Украинской правде" записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

На записи от 11 апреля 2012 года Зайцев инструктирует сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в Минске. В частности, обсуждается способ убийства Шеремета, который тогда жил и работал в России. Ставится задача его взорвать и сделать это публичным сигналом.

Нацполиция в декабре 2020 года получила информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета с территории одной из стран Европы (Беларуси).

Генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что показания бывшего сотрудника белорусского спецподразделения Игоря Макара будут учтены в рамках расследования дела о заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета.

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.

Позже суд отпустил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в убийстве Андрея Антоненко, а Яну Дугарь вообще освободил под залог. Юлии Кузьменко круглосуточный домашний арест заменили на ночной, она смогла вернуться на работу.

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