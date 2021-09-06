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В Киеве провели обыски в кабинетах властей из-за ремонта сквера на Гончара

Понедельник, 6 сентября 2021, 13:19
В Киеве провели обыски в кабинетах властей из-за ремонта сквера на Гончара
kyiv.gp.gov.ua

Киевские правоохранители проводят обыски в Управлении градостроительства и архитектуры Шевченковской райгосадминистрации в связи с растратой средств чиновниками на капремонте сквера на улице Олеся Гончара 5-7.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Следователи Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры проводят обыск в рамках расследования уголовного производства по факту растраты бюджетных средств должностными лицами Управления градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА при осуществлении капитального ремонта сквера в Шевченковском районе столицы.

По результатам публичных закупок в конца 2020 года между Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования и частным предприятием заключен договор проведение капитального ремонта "Обеспечение реализации общественного проекта "Экопарк" с осуществлением энергосберегающих технологий и инновационных экосистем" на ул. О. Гончара 5-7 в г. Киеве.

Согласно графику выполнения работ в декабре 2020 года работы должны быть полностью выполнены.

В ходе осмотра установлено, что работы выполнены некачественно, не в полном объеме, с использованием материалов на сумму около 500 тысяч гривен.

Вместе с тем, по вышеуказанным объектам в конце декабря 2020 года Управление градостроительства, архитектуры и землепользования полностью оплатило работы на всю сумму договора в размере более 1,4 млн гривен и подписало все акты выполненных работ.

Во время обыска обнаружена и изъята тендерная документация, акты приема-передачи выполненных работ, а также корректирующие акты, которые скрывались на момент допроса должностных лиц Управления и выполнения постановлений о временном доступ к вещам и документам.

 

Досудебное расследование продолжается. Ожидаются выводы судебно-строительной, экономической экспертиз для определения размера причиненного ущерба.

Темы: Киевобыскиполиция
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