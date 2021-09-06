Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве провели обыски в кабинетах властей из-за ремонта сквера на Гончара

Понедельник, 6 сентября 2021, 13:19
kyiv.gp.gov.ua

Киевские правоохранители проводят обыски в Управлении градостроительства и архитектуры Шевченковской райгосадминистрации в связи с растратой средств чиновниками на капремонте сквера на улице Олеся Гончара 5-7.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Следователи Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры проводят обыск в рамках расследования уголовного производства по факту растраты бюджетных средств должностными лицами Управления градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА при осуществлении капитального ремонта сквера в Шевченковском районе столицы.

По результатам публичных закупок в конца 2020 года между Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования и частным предприятием заключен договор проведение капитального ремонта "Обеспечение реализации общественного проекта "Экопарк" с осуществлением энергосберегающих технологий и инновационных экосистем" на ул. О. Гончара 5-7 в г. Киеве.

Согласно графику выполнения работ в декабре 2020 года работы должны быть полностью выполнены.

В ходе осмотра установлено, что работы выполнены некачественно, не в полном объеме, с использованием материалов на сумму около 500 тысяч гривен.

Вместе с тем, по вышеуказанным объектам в конце декабря 2020 года Управление градостроительства, архитектуры и землепользования полностью оплатило работы на всю сумму договора в размере более 1,4 млн гривен и подписало все акты выполненных работ.

Во время обыска обнаружена и изъята тендерная документация, акты приема-передачи выполненных работ, а также корректирующие акты, которые скрывались на момент допроса должностных лиц Управления и выполнения постановлений о временном доступ к вещам и документам.

 

Досудебное расследование продолжается. Ожидаются выводы судебно-строительной, экономической экспертиз для определения размера причиненного ущерба.

Темы: Киевобыскиполиция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Арахамия объяснил, почему фракция не реагирует на ДТП Трухина

"Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборы мэра Харькова

Новости 6 сентября: девушка с арбалетом, усиление карантина

"Суд" отправил Джеляла под стражу на два месяца

Умер Бельмондо

Монастырский представил свою команду в МВД

Все новости...
Киев
В Киев прибыла делегация Конгресса США
Бенефициар Stolitsa Group имеет наибольшее среди застройщиков влияние на Киевсовет – источники
COVID в Киеве: новых больных все еще вдвое больше, чем выздоровлений
Последние новости
22:44
На восстановление Костела Святого Николая надо 75 млн – Ткаченко
21:57
Арахамия объяснил, почему фракция не реагирует на ДТП Трухина
21:38
Новости экономики: когда ждать метро на Виноградарь и усиления карантина
21:30
От "слуг" в нардепы на довыборах в Черкасской области пойдет мэр Золотоноши
21:02
"Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборы мэра Харькова
21:00
Новости 6 сентября: девушка с арбалетом, усиление карантина
20:38
Саакашвили обещает приехать в Грузию ко 2 октября, несмотря на угрозу ареста
20:24
Укрзализныця за лето возобновила пассажирские перевозки на 70% к уровню 2019 года
20:09
США отреагировали на приговор двум соратникам Тихановской
19:40
Экс-член Совета НБУ Шапран судится с парламентом за прежнюю должность
Все новости...