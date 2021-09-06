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Пьяный водитель удирал от патрульных и протаранил их автомобиль: трое травмированных

Понедельник, 6 сентября 2021, 13:30
Иллюстративное фото (Источник: сайт полиции)

Во Львове нетрезвый водитель, убегая от патрульных, протаранил их служебный автомобиль. Двое полицейских и пассажирка виновника получили травмы.

Источник: Патрульная полиция Львовской области в Facebook

Детали: Инцидент произошел в понедельник в половине четвертого утра.

Патрульные заметили на улице Кулиша автомобиль Volkswagen Fox, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Нарушителю дали указание остановиться с помощью звукового сигнала и проблесковых маячков, но тот их проигнорировал и продолжил движение. На улице Городецкой водитель проехал на красный сигнал светофора.

Полицейские начали преследование и передали ориентировки. К ним присоединились другие экипажи.

 
Патрульный автомобиль после аварии
фото полиции

На улице Липинского один из них остановился с проблесковыми маячками, чтобы иметь возможность остановить беглеца. Однако нарушитель, вместо того чтобы остановиться - протаранил служебный автомобиль.

Вследствие ДТП пострадали двое полицейских и пассажирка автомобиля Volkswagen. У 29-летнего беглеца обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат проверки - 1,65 промилле.

 
Автомобиль нарушителя после наезда на экипаж копов
фото полиции

Украинская правда
Темы: ДТПполицияЛьвовчрезвычайное происшествие
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