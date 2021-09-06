Пьяный водитель удирал от патрульных и протаранил их автомобиль: трое травмированных

Во Львове нетрезвый водитель, убегая от патрульных, протаранил их служебный автомобиль. Двое полицейских и пассажирка виновника получили травмы.

Источник: Патрульная полиция Львовской области в Facebook

Детали: Инцидент произошел в понедельник в половине четвертого утра.

Патрульные заметили на улице Кулиша автомобиль Volkswagen Fox, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Нарушителю дали указание остановиться с помощью звукового сигнала и проблесковых маячков, но тот их проигнорировал и продолжил движение. На улице Городецкой водитель проехал на красный сигнал светофора.

Полицейские начали преследование и передали ориентировки. К ним присоединились другие экипажи.

Патрульный автомобиль после аварии фото полиции

На улице Липинского один из них остановился с проблесковыми маячками, чтобы иметь возможность остановить беглеца. Однако нарушитель, вместо того чтобы остановиться - протаранил служебный автомобиль.

Вследствие ДТП пострадали двое полицейских и пассажирка автомобиля Volkswagen. У 29-летнего беглеца обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат проверки - 1,65 промилле.