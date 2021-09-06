Реестр, отчеты перед НАПК: стали известны детали поправок к законопроекту об олигархах

Ко второму чтению к законопроекту про олигархов №5599 прислали более 1000 правок, депутатам предлагают изменить орган, который будет определять олигархов и запретить им занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Источник: Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка

Прямая речь: "В закон прислали 1257 правок. Получилось чуть больше 500 страниц (пачка А4); Откровенно спамовых почти нет; Есть правки очень содержательные. На 10-12 страниц текста".



Детали: В частности, депутатами предлагается изменить орган, который будет принимать решение касательно определения физлица олигархом и значительно детализировать эту процедуру.

Депутатами предложены следующие варианты:

Кабмином по обращению СНБО, членов Кабмина или президента Украины;

ВАКС по заявлению Кабмина, СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ;

НАЗК по обращению АМКУ или другого государственного органа;

Специально созданной Комиссией при НАПК;

Комиссией 7 человек, где большинство представители международных организаций.

Большое количество правок касается определения НАПК как главного органа по признанию олигархом и, как следствие, предоставление НАПК права осуществлять расследование и изучение всех обстоятельств. Для этого предлагается расширить полномочия НАПК и поручить ему вести Реестр олигархов.



Олигархов хотят обязать отчитываться перед НАПК о финансировании СМИ, а любая концентрация бизнеса с участием олигарха обязательно должна происходить с разрешением от АМКУ.



Железняк добавил, что много правок касаются уточнения/добавления критериев, по которым могут кого-то определить как олигарха.

В частности, размеры активов, влияние на политиков, регулярные встречи в офисе президента.

Также много предложений, которыми добавляются дополнительные запреты для олигархов. Например, предлагают запретить им занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Есть правки которыми предлагается ввести требования стандартов предоставление информации со стороны СМИ, относительно которых имеются признаки влияния олигарха. Хотят сделать ограничения для информации, которая касается внутренних украинских политических, экономических, религиозных или социальных вопросов.

Предыстория: