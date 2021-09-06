На юге Украины пройдут военные учения со стрельбами
Понедельник, 6 сентября 2021, 15:57
В Херсонской области с 9 по 30 сентября состоятся военные учения.
Источник: Херсонская областная государственная администрация в Facebook
Детали: С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава к испытательному полигону "Ягорлык", что находится в Скадовском районе.
Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой.
Жителей Херсонщины просят сохранять спокойствие и быть осмотрительными.
Украинская правда