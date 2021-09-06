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На юге Украины пройдут военные учения со стрельбами

Понедельник, 6 сентября 2021, 15:57
иллюстративное фото с сайта Минобороны

В Херсонской области с 9 по 30 сентября состоятся военные учения.

Источник: Херсонская областная государственная администрация в Facebook

Детали: С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава к испытательному полигону "Ягорлык", что находится в Скадовском районе.

Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой.

Жителей Херсонщины просят сохранять спокойствие и быть осмотрительными.

Украинская правда
Темы: армияХерсонская область
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