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Послы ЕС продлят персональные санкции против России за агрессию против Украины – СМИ

Понедельник, 6 сентября 2021, 16:38
Фото arc.construction

Послы ЕС 8 сентября одобрят продолжение персональных санкций, введенных против России за агрессию против Украины.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС в среду дадут "зеленый свет" на продолжение еще на шесть месяцев запрета выдачи виз и замораживания активов 177 человек и 44 юридических лиц, которых считают причастными к посягательству на территориальную целостность Украины", – сообщил Джозвяк.

Отметим, в санкционном списке сейчас 48 юридических лиц. Впрочем, не исключено, что журналист ошибся с цифрой.

Санкции Евросоюза против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор продлеваются каждые полгода. Последний раз перед этим их продлили до 15 сентября 2021 года.

Темы: ЕСсанкцииКрым
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