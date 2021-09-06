Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вместо электрошокеров обновленное МВД купит для патрульных бодикамеры

Понедельник, 6 сентября 2021, 17:30
Денис Монастырский. фото: МВД

Министерство внутренних дел закупит для полицейских больше 6 тысяч бодикамер, а также электромобили.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский 6 сентября во время презентации проектов и приоритетных направлений деятельности МВД

Прямая речь: "Вступив в должность, я отменил один из тендеров на 170 миллионов гривен на закупку электрошокеров и направил основную часть этих средств на закупку бодикамер для полицейских. Это именно то, что должно увеличить доверие.

Мой принцип и подход моей команды заключается в том, что остановив вас, патрульный полицейский должен обязательно иметь возможность включенной камеры. Если камера выключена - полицейский нарушает закон".

Детали: По словам Монастырского, в 2021 году запланирована закупка более 6000 таких бодикамер, и это, мол, позволит обеспечить всю патрульную полицию, по крайней мере ту, что будет работать на дорогах.

МВД также инициирует закупку электромобилей для патрульной полиции.

"Предварительные данные свидетельствуют о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов. Мы видим, что переход полиции на электрокары - может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом", - отметил министр.

Предыстория:

  • В ноябре 2020 года Кабинет министров одобрил проект закона, который расширяет сферу применения электрошокеров полицейскими, и просил Верховную Раду внести соответствующие изменения в закон о Нацполиции.
  • Предлагалось расширить сферу применения электрошокеров полицейскими на: задержание лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и оказывающее при этом физическое сопротивление полицейскому; задержание лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающееся скрыться; задержание лица, оказывающего вооруженное сопротивление или пытающееся убежать из-под стражи; задержание вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.
  • Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков даже испытал действие электрошокера Taser на себе, чтобы показать его эффективность.
  • В апреле 2021 года Верховная Рада отклонила правительственный проект закона и не позволила расширить сферу применения электрошокеров полицейскими.

Валентина Романенко, УП
Темы: МВД
powered by lun.ua
Главное сегодня

Девять человек погибли в результате аварии на шахте в ОРЛО – СМИ

Арахамия объяснил, почему фракция не реагирует на ДТП Трухина

"Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборы мэра Харькова

Новости 6 сентября: девушка с арбалетом, усиление карантина

"Суд" отправил Джеляла под стражу на два месяца

Умер Бельмондо

Все новости...
МВД
Монастырский представил свою команду в МВД
Монастырский озвучил свои приоритеты в МВД
Глава МВД: Ключевые вопросы я согласовываю напрямую с президентом
Последние новости
04:30
Мужчину во Вьетнаме приговорили к пяти годам тюрьмы за нарушение COVID-19
03:44
"Талибан" заявил о захвате последней непокоренной провинции
02:49
Brexit: Британия продлила льготные периоды для торговли в Северной Ирландии
01:45
Израиль ударил по производству ракет "ХАМАС"
00:46
В Чили одобрили вакцинацию CoronaVac детей от 6 лет
23:49
Девять человек погибли в результате аварии на шахте в ОРЛО – СМИ
23:23
Разумков призывает ГБР сказать, был ли Трухин за рулем: Проверить несложно
22:44
На восстановление Костела Святого Николая надо 75 млн – Ткаченко
21:57
Арахамия объяснил, почему фракция не реагирует на ДТП Трухина
21:38
Новости экономики: когда ждать метро на Виноградарь и усиления карантина
Все новости...