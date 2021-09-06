Вместо электрошокеров обновленное МВД купит для патрульных бодикамеры
Министерство внутренних дел закупит для полицейских больше 6 тысяч бодикамер, а также электромобили.
Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский 6 сентября во время презентации проектов и приоритетных направлений деятельности МВД
Прямая речь: "Вступив в должность, я отменил один из тендеров на 170 миллионов гривен на закупку электрошокеров и направил основную часть этих средств на закупку бодикамер для полицейских. Это именно то, что должно увеличить доверие.
Мой принцип и подход моей команды заключается в том, что остановив вас, патрульный полицейский должен обязательно иметь возможность включенной камеры. Если камера выключена - полицейский нарушает закон".
Детали: По словам Монастырского, в 2021 году запланирована закупка более 6000 таких бодикамер, и это, мол, позволит обеспечить всю патрульную полицию, по крайней мере ту, что будет работать на дорогах.
МВД также инициирует закупку электромобилей для патрульной полиции.
"Предварительные данные свидетельствуют о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов. Мы видим, что переход полиции на электрокары - может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом", - отметил министр.
Предыстория:
- В ноябре 2020 года Кабинет министров одобрил проект закона, который расширяет сферу применения электрошокеров полицейскими, и просил Верховную Раду внести соответствующие изменения в закон о Нацполиции.
- Предлагалось расширить сферу применения электрошокеров полицейскими на: задержание лица, совершившего административное или уголовное правонарушение и оказывающее при этом физическое сопротивление полицейскому; задержание лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающееся скрыться; задержание лица, оказывающего вооруженное сопротивление или пытающееся убежать из-под стражи; задержание вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.
- Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков даже испытал действие электрошокера Taser на себе, чтобы показать его эффективность.
- В апреле 2021 года Верховная Рада отклонила правительственный проект закона и не позволила расширить сферу применения электрошокеров полицейскими.