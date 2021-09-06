Вместо электрошокеров обновленное МВД купит для патрульных бодикамеры

Министерство внутренних дел закупит для полицейских больше 6 тысяч бодикамер, а также электромобили.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский 6 сентября во время презентации проектов и приоритетных направлений деятельности МВД

Прямая речь: "Вступив в должность, я отменил один из тендеров на 170 миллионов гривен на закупку электрошокеров и направил основную часть этих средств на закупку бодикамер для полицейских. Это именно то, что должно увеличить доверие.

Мой принцип и подход моей команды заключается в том, что остановив вас, патрульный полицейский должен обязательно иметь возможность включенной камеры. Если камера выключена - полицейский нарушает закон".

Детали: По словам Монастырского, в 2021 году запланирована закупка более 6000 таких бодикамер, и это, мол, позволит обеспечить всю патрульную полицию, по крайней мере ту, что будет работать на дорогах.

МВД также инициирует закупку электромобилей для патрульной полиции.

"Предварительные данные свидетельствуют о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов. Мы видим, что переход полиции на электрокары - может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом", - отметил министр.

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