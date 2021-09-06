Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В садовом кооперативе под Львовом обустроили подпольное кладбище

Понедельник, 6 сентября 2021, 17:39
Иллюстративное фото (Источник: Tyrone Turner / WAMU)

На землях садово-огородного кооператива недалеко от Львова дельцы организовали нелегальное кладбище.

Источник: сайт областной полиции

Детали: Сообщается, что 26 августа в полицию Львовщины поступило коллективное заявление от участников одного из садово-огородных кооперативов о самовольном захвате их земель, расположенных в селе Рясное-Русское Львовского района.

По словам заявителей, директор одной из общественных организаций, без ведома и согласования садоводов, организовал на их земельных участках кладбище и проводит платное захоронения умерших людей.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Самовольное занятие земельного участка". Нарушителю грозит штраф от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. гривен или арест на срок до 6 месяцев.

Украинская правда
Темы: Львовкурьезкриминал
powered by lun.ua
Главное сегодня

Девять человек погибли в результате аварии на шахте в ОРЛО – СМИ

Арахамия объяснил, почему фракция не реагирует на ДТП Трухина

"Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборы мэра Харькова

Новости 6 сентября: девушка с арбалетом, усиление карантина

"Суд" отправил Джеляла под стражу на два месяца

Умер Бельмондо

Все новости...
Львов
Пьяный водитель удирал от патрульных и протаранил их автомобиль: трое травмированных
Грузовик протаранил магазин в городе Львовской области, погибли 4 человека
СБУ с коллегами из США ликвидировала группу, которая изготовляла фальшивые ID-карточки
Последние новости
04:30
Мужчину во Вьетнаме приговорили к пяти годам тюрьмы за нарушение COVID-19
03:44
"Талибан" заявил о захвате последней непокоренной провинции
02:49
Brexit: Британия продлила льготные периоды для торговли в Северной Ирландии
01:45
Израиль ударил по производству ракет "ХАМАС"
00:46
В Чили одобрили вакцинацию CoronaVac детей от 6 лет
23:49
Девять человек погибли в результате аварии на шахте в ОРЛО – СМИ
23:23
Разумков призывает ГБР сказать, был ли Трухин за рулем: Проверить несложно
22:44
На восстановление Костела Святого Николая надо 75 млн – Ткаченко
21:57
Арахамия объяснил, почему фракция не реагирует на ДТП Трухина
21:38
Новости экономики: когда ждать метро на Виноградарь и усиления карантина
Все новости...