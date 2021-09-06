В садовом кооперативе под Львовом обустроили подпольное кладбище

На землях садово-огородного кооператива недалеко от Львова дельцы организовали нелегальное кладбище.

Источник: сайт областной полиции

Детали: Сообщается, что 26 августа в полицию Львовщины поступило коллективное заявление от участников одного из садово-огородных кооперативов о самовольном захвате их земель, расположенных в селе Рясное-Русское Львовского района.

По словам заявителей, директор одной из общественных организаций, без ведома и согласования садоводов, организовал на их земельных участках кладбище и проводит платное захоронения умерших людей.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Самовольное занятие земельного участка". Нарушителю грозит штраф от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. гривен или арест на срок до 6 месяцев.