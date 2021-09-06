Глава делегации Конгресса США пообещал содействовать увеличению оборонной помощи Украине

Глава делегации Конгресса США, сенатор-республиканец Линдси Грэм пообещал, что в Конгрессе прилагать усилия для увеличения помощи Украине в сфере безопасности.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на брифинге после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Наш сигнал: мы согласны с теми, кто говорит, что Америка должна делать больше, и мы будем делать больше. Мы будем прилагать усилия для увеличения потенциала вашей противовоздушной обороны. Мы будем помогать модернизировать ваш Военно-морской флот, постараемся предоставлять больше "Джавелинов". Мы собираемся увеличить цену, которую Россия будет платить за свою агрессию", - заявил Линдси Грэм.

Сенатор отметил, что США стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта, возникшего в результате российской агрессии против Украины.

"Но единственный язык, который понимает Путин - это язык силы. Мы надеемся сделать Украину сильнее в военном плане, в экономическом", - отметил сенатор. Также он высказался за соглашение о свободной экономической зоне между США и Украиной.

Линдси Грэм отметил, что встреча президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским во время афганского кризиса стала важным сигналом.

"После того, что произошло в Афганистане, для меня важно показать нашим друзьям, что Америка - надежный союзник. Лучший способ сделать это - решительно поддерживать Украину, оказывая необходимую вам помощь для сохранения вашей свободы, и дать понять Путину, что Украина никогда не вернется под его ярмо", - заявил сенатор.

Как сообщалось, 6 сентября в Киев прибыла делегация Конгресса США, возглавляемая сенатором-республиканцем от Южной Каролины Линдси Грэмом. В ее состав входят также сенаторы Джон Баррассо (республиканец от Вайоминга), Бен Сасс (республиканец от Небраски), Томми Тубервиль (республиканец от Алабамы) и конгрессмен Уильям Тиммонс (республиканец от Южной Каролины).

Конгрессмены встретились также министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Тараном.