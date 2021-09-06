"Суд" отправил Джеляла под стражу на два месяца

Первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла так называемый "суд" в Крыму отправил под стражу до 4 ноября.

Источник: председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, адвокат Николай Полозов в Facebook

Прямая речь: "Российский оккупационный суд в Симферополе принял решение о взятии Наримана Джеляла под стражу до 4 ноября 2021 – на период "следствия".

Детали: Соответствующее решение принял так называемый Киевский районный суд Симферополя. Он удовлетворил ходатайство следователя ФСБ о применении к Джелялу меры пресечения в виде ареста. Защита намерена обжаловать это решение.

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