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"Суд" отправил Джеляла под стражу на два месяца

Понедельник, 6 сентября 2021, 19:30
Суд отправил Джеляла под стражу на два месяца
Фото: Facebook Чубарова

Первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла так называемый "суд" в Крыму отправил под стражу до 4 ноября.

Источник: председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, адвокат Николай Полозов в Facebook

Прямая речь: "Российский оккупационный суд в Симферополе принял решение о взятии Наримана Джеляла под стражу до 4 ноября 2021 – на период "следствия".

Детали: Соответствующее решение принял так называемый Киевский районный суд Симферополя. Он удовлетворил ходатайство следователя ФСБ о применении к Джелялу меры пресечения в виде ареста. Защита намерена обжаловать это решение.

Предыстория:

  • 3 и 4 сентября на захваченном Россией полуострове российские силовики похитили первого заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар – Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. 
  • Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные граждане вышли к зданию ФСБ в Симферополе. Сообщалось, что оккупанты схватили более 50 протестующих – крымских татар. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения "полиции" во временно оккупированном Крыму. Позже большинство из них отпустили.
  • По данным председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, Джелялову выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет. 
  • Он также рассказал, что Джеляла целый день держали в наручниках и с мешком на голове.

Украинская правда

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Темы: крымские татарыКрымоккупация
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