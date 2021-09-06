Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Суд" отправил Джеляла под стражу на два месяца

Понедельник, 6 сентября 2021, 19:30
Фото: Facebook Чубарова

Первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла так называемый "суд" в Крыму отправил под стражу до 4 ноября.

Источник: председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook, адвокат Николай Полозов в Facebook

Прямая речь: "Российский оккупационный суд в Симферополе принял решение о взятии Наримана Джеляла под стражу до 4 ноября 2021 – на период "следствия".

Детали: Соответствующее решение принял так называемый Киевский районный суд Симферополя. Он удовлетворил ходатайство следователя ФСБ о применении к Джелялу меры пресечения в виде ареста. Защита намерена обжаловать это решение.

Предыстория:

  • 3 и 4 сентября на захваченном Россией полуострове российские силовики похитили первого заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар – Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. 
  • Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные граждане вышли к зданию ФСБ в Симферополе. Сообщалось, что оккупанты схватили более 50 протестующих – крымских татар. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения "полиции" во временно оккупированном Крыму. Позже большинство из них отпустили.
  • По данным председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, Джелялову выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет. 
  • Он также рассказал, что Джеляла целый день держали в наручниках и с мешком на голове.

Украинская правда
Темы: крымские татарыКрымоккупация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Израиль ударил по производству ракет "ХАМАС"

Девять человек погибли в результате аварии на шахте в ОРЛО – СМИ

Арахамия объяснил, почему фракция не реагирует на ДТП Трухина

"Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборы мэра Харькова

Новости 6 сентября: девушка с арбалетом, усиление карантина

"Суд" отправил Джеляла под стражу на два месяца

Все новости...
крымские татары
Российские оккупанты пытали Джеляла – украинская прокуратура
Адвокат рассказал о состоянии Джеляла перед судом
Денисова призывает мир противостоять судилищам оккупантов над крымчанами
Последние новости
07:25
На Донбассе было семь нарушений "тишины", обошлось без потерь
07:15
COVID в мире: Едва больше 400 тысяч случаев в сутки, больше всего в Британии
06:15
Куба первая в мире начала вакцинировать от COVID-19 детей от 2 лет
05:41
Украина предложила США создать зону свободной торговли
04:30
Мужчину во Вьетнаме приговорили к пяти годам тюрьмы за распространение COVID-19
03:44
"Талибан" заявил о захвате последней непокоренной провинции
02:49
Brexit: Британия продлила льготные периоды для торговли в Северной Ирландии
01:45
Израиль ударил по производству ракет "ХАМАС"
00:46
В Чили одобрили вакцинацию CoronaVac детей от 6 лет
23:49
Девять человек погибли в результате аварии на шахте в ОРЛО – СМИ
Все новости...