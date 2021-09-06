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Новости 6 сентября: девушка с арбалетом, усиление карантина

Понедельник, 6 сентября 2021, 21:00
Новости 6 сентября: девушка с арбалетом, усиление карантина
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Девушка пришла в школу с арбалетом и подстрелила двух учителей, в ближайшее время придется усилить ковидный карантин – МОЗ — актуальные новости 6 сентября.

О девушке с арбалетом

В Полтаве 19-летняя девушка пришла в школу с арбалетом и подстрелила двух учителей — полиция открыла уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство".

О карантине

Украина в ближайшее время выйдет из "зеленого" уровня эпидбезопасности, поскольку ситуация с коронавирусом в стране ухудшается — об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

При этом, по словам Кузина, перехода в "красную" зону и тотального локдауна в Украине следует ожидать не ранее, чем в ноябре.

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Украинская правда

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