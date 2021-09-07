В Чили одобрили вакцинацию CoronaVac детей от 6 лет

Регулятор Чили одобрил использование вакцины против COVID-19 CoronaVac для детей от 6 лет.

Источник: Reuters

Детали: Пять экспертов из оценочной комиссии, созванной Институтом общественного здравоохранения, проголосовали за применение вакцины для детей старше 6 лет, двое проголосовали за ее применение только для детей старше 12 лет, а один - против ее применения для детей.

Ранее в Чили позволили прививать детей старше 12 лет вакциной Pfizer.

Отмечается, что CoronaVac сформировал основу кампании вакцинации Чили - пока в стране полностью вакцинировано более 13 млн с 19 млн жителей.

CoronaVac также разрешен на применение в экстренных случаях у детей в Индонезии и Китае.