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Израиль ударил по производству ракет "ХАМАС"

Вторник, 7 сентября 2021, 01:45
Израиль ударил по производству ракет ХАМАС

Израильские военные (IDF) поразили ряд целей в секторе Газа.

Источник: The Jerusalem Post, Twitter IDF

Детали: В частности, израильские ВВС обстреляли объект по производству ракет "ХАМАС" и бетонный завод в Хан-Юнисе.

Согласно заявлению представителя IDF, бетон, изготовленный на заводе, был использован для строительства сети подземных туннелей "ХАМАС". Эти объекты были расположены в центре гражданского района в секторе Газа, недалеко от культурных объектов, мечетей и водоснабжения.

Как сообщается, атака произошла в ответ на пожары на юге Израиля, вызванные зажигательными пулями, присланными из Сектора.

Как пишет JPost, палестинские СМИ сообщили, что израильский гражданский автомобиль был поврежден пулеметным огнем палестинцев недалеко от Сдерота.

Напомним: 20 мая сектор Газа и Израиль договорились о перемирии после 11-дневной войны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сектор ГазаИзраиль
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