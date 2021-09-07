Brexit: Британия продлила льготные периоды для торговли в Северной Ирландии

Правительство Великобритании объявило, что льготные периоды, охватывающие торговлю из Великобритании в Северную Ирландию после выхода Великобритании из ЕС, будут продолжены с 1 октября, "чтобы предоставить пространство для возможных дальнейших обсуждений" спорного протокола Северной Ирландии.

Источник: британский министр по переговорам насчет Brexit Дэвид Фрост, источник The Guardian, Politico

Детали: Раньше льготные периоды продлевались дважды: сначала в марте по одностороннему решению Великобритании, а затем снова в июне, когда обе стороны отменили запрет на импорт охлажденных мясных товаров, ввозимых в Северную Ирландию из Великобритании.

1 октября британское правительство должно было ввести таможенное законодательство насчет посылок, перемещаемых из Великобритании в Северную Ирландию; новые пошлины на некоторые агропродовольственные товары, идущие по этому пути; и усиленные проверки здоровья пищевых продуктов, проверки домашних животных, прибывающих в Северную Ирландию из другой части Великобритании.

Все эти изменения теперь будут отложены, поскольку Великобритания и ЕС продолжают переговоры насчет протокола.

Дэвид Фрост заявил, что, чтобы "предоставить пространство для возможных дальнейших обсуждений, а также придать уверенность и стабильность предприятиям при любых подобных обсуждениях, [британское] правительство будет продолжать действовать в соответствии с Протоколом".

Источник The Guardian в правительстве сказал, что Великобритания хотела "создать пространство для переговоров без нависания сроков" каждые три или шесть месяцев. Отмечается, что Лондон был прозрачен с ЕС относительно своего решения и объявление было "скоординированным, если не согласованным".

Что предшествовало: В конце июля Великобритания заявила, что протокол Brexit по Северной Ирландии от начала ложный и что она хочет его существенно переписать.

В ЕС заявили, что не согласятся на просмотр протокола.