Куба первая в мире начала вакцинировать от COVID-19 детей от 2 лет

Куба стала первой страной в мире, где вакцинировали детей в возрасте от двух лет от COVID-19.

Источник: AFP

Детали: Завершив клинические испытания своих вакцин Abdala и Soberana среди несовершеннолетних, в пятницу Куба начала кампанию по вакцинации детей от 12 лет, а уже в понедельник - в возрасте от 2 до 11 лет.

Кубинские вакцины не прошли международную научную экспертную оценку и не признаны Всемирной организацией здравоохранения. Эти вакцины основаны на технологии рекомбинантных белков - той же, что используется в Novavax в США и Sanofi во Франции, также ожидающих одобрения ВОЗ. В отличие от многих других используемых вакцин, рекомбинантные не требуют чрезмерного охлаждения.

Отмечается, что такие страны, как Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла объявили, что планируют вакцинировать детей младшего возраста, но Куба первая сделала это.

Куба хочет сделать прививки всем детям, прежде чем вновь открывать школы, которые были в основном закрыты с марта 2020 года.

Напомним: