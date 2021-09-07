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Главные новости понедельника и ночи: беларусские оппозиционеры, карантин в Украине

Вторник, 7 сентября 2021, 08:00
Главные новости понедельника и ночи: беларусские оппозиционеры, карантин в Украине

Минский областной суд приговорил оппозиционеров Колесникову и Знака, Украина в ближайшее время выйдет из "зеленого" уровня эпидопасности, поскольку ситуация с коронавирусом в стране ухудшается - актуальные новости 6 сентября.

О Беларуси

Минский областной суд приговорил беларусских оппозиционеров Марию Колесникову к 11 годам заключения и Максима Знака к 10 годам.

Их признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса РБ: заговор с целью захвата власти; призывы к действиям, направленным в ущерб национальной безопасности; создание экстремистского формирования или руководства.

Вину никто из них не признал.

О карантине

Украина в ближайшее время выйдет из "зеленого" уровня эпидбезопасности, поскольку ситуация с коронавирусом в стране ухудшается — об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

При этом, по словам Кузина, перехода в "красную" зону и тотального локдауна в Украине следует ожидать не ранее, чем в ноябре.

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Украинская правда
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