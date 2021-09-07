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"Северный поток-2": компания-оператор заявила о сварке последней трубы газопровода

Вторник, 7 сентября 2021, 08:30

Компания Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода "Северный поток-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как заявили в компании, на трубоукладочные судне Fortuna было сварено последнюю трубу из двух ниток газопровода.

По данным Nord Stream 2 AG, труба будет опущена на морское дно в водах Германии. Цель операции - соединить участок трубопровода, идущего от побережья Германии, с участком, что идет из датских вод. После этого будут проведены "необходимые меры перед вводом в эксплуатацию".

В компании надеются запустить газопровод в эксплуатацию до конца текущего года.

В будущем этот газопровод общей протяженностью более 1,2 тысячи километров позволит поставлять российский природный газ напрямую в Германию в гораздо больших масштабах, чем раньше. В компании Nord Stream 2 AG отмечают, что газопровод поможет удовлетворить долгосрочные потребности европейского энергетического рынка в импорте природного газа, повысит безопасность и надежность поставок и позволит получать российский "газ на справедливых экономических условиях".

Напомним, в июле этого года Берлин и Вашингтон достигли согласия относительно завершения строительства газопровода "Северный поток-2". В то же время в Берлине постоянно подчеркивают, что выступают за сохранение за Украиной статуса транзитера российского газа в Европу и не позволят России использовать газ как оружие.

Зато Киев и ряд восточноевропейских государств рассматривают "Северный поток-2" как геополитический проект Кремля, составляющий экономическую и политическую угрозу.

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Темы: Северный поток-2Росcиягаз
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