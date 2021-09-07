Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Разумков ожидает увидеть проект бюджета до 15 сентября

Вторник, 7 сентября 2021, 09:13
Фото с сайта ВР

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что проект бюджета на 2022 год поступит в парламент до 15 сентября.

Источник: Разумков на согласительном совете 7 сентября

Прямая речь: "Осенняя сессия всегда тяжелая, потому что скоро – я надеюсь, до 15 сентября – мы увидим проект бюджета от Кабинета министров. И здесь нужна будет консолидированная работа всех комитетов и всех фракций".

Детали: Разумков предположил, что осенняя сессия ВР будет "достаточно напряженная", потому что перед ней стоят "много вопросов, много вызовов".

В частности, он напомнил, что осень "всегда связана с тарифами, подготовкой к отопительному сезону". К тому же в стране "до сих пор нехорошая ситуация с COVID-19".

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрийбюджет
powered by lun.ua
Главное сегодня

Комитет срочно рассмотрит законопроект о столице, который ограничивает власть Кличко – СМИ

Посол предостерегла Раду от намерения просить Штаты о статусе основного союзника вне НАТО

В ОП готовятся к новым увольнениям – источники

Арахамия: Планируется 3-4 кадровых замены в Кабмине

Видео полиции свидетельствует, что за рулем был Трухин – СМИ

Перезапуск индустриальных парков: Рада приняла закон

Все новости...
Верховная Рада
Депутаты ориентируются на сигналы Разумкова во время голосований – 95%
В Раде хотят дать людям возможность отзывать чиновников с должностей
Стефанчук прокомментировал слухи, что Зеленский хочет посадить его в кресло Разумкова
Последние новости
21:46
Новости экономики: индустриальные парки, золотовалютные резервы
21:19
Новости 7 сентября: подозрение девушке с арбалетом, эпидемическая ситуация
21:01
Комитет срочно рассмотрит законопроект о столице, который ограничивает власть Кличко – СМИ
20:37
Парламент Грузии одобрил закон об амнистии участников событий "ночи Гаврилова"
20:33
НАБУ проверит использование средств в рамках "Большого строительства"
20:15
США не будут спешить с признанием нового правительства Афганистана
19:51
Курс гривни продолжает уверенно укрепляться
19:43
Штамм "Дельта" обнаружили у 17-дневного малыша на Волыни
19:14
ЕС осудил новые обыски и аресты в оккупированном Крыму
18:53
Полиция закрыла дело о "расизме" в отношении Беленюка. Он сам так захотел
Все новости...