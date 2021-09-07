Разумков ожидает увидеть проект бюджета до 15 сентября

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что проект бюджета на 2022 год поступит в парламент до 15 сентября.

Источник: Разумков на согласительном совете 7 сентября

Прямая речь: "Осенняя сессия всегда тяжелая, потому что скоро – я надеюсь, до 15 сентября – мы увидим проект бюджета от Кабинета министров. И здесь нужна будет консолидированная работа всех комитетов и всех фракций".

Детали: Разумков предположил, что осенняя сессия ВР будет "достаточно напряженная", потому что перед ней стоят "много вопросов, много вызовов".

В частности, он напомнил, что осень "всегда связана с тарифами, подготовкой к отопительному сезону". К тому же в стране "до сих пор нехорошая ситуация с COVID-19".