Разумков о ДТП Трухина: Надо сказать, что случилось, промолчал – проблема всем

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что народному депутату фракции "Слуга народа" Александру Трухину следовало бы открыто рассказать о своей роли а автомобильной аварии, произошедшей 23 августа под Киевом, когда он возвращался из Полтавы.

Источник: Разумков на согласительном совете парламента

Прямая речь: "Важным вопросом остается равенство перед законом, для депутатов в первую очередь. Я думаю, что все наслышаны о событиях, связанных с ДТП и с нашими коллегами. Я знаю позицию большинства и уверен, что позиция других фракций такая же: здесь не может быть каких-то индульгенций, здесь должна быть объективная реальность.

Человек должен выходить и говорить – не надо создавать себе и парламенту проблем, надо выйти и честно сказать, какая ситуация, что случилось.

Я уже говорил: в ДТП можем попасть все – мы все люди, все ездим за рулем, но потом, когда ты промолчал минуту, проблема отражается на всех: на всех депутатах, большинства, меньшинства, от власти. Это тот негатив, который точно не нужен украинскому парламенту сегодня".

Предыстория:

По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи выпившим, создал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

Впоследствии около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.

В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "спрятать".

Трухин неделю не комментировал ДТП, только 1 сентября признался, что был на месте аварии и получил в ней "черепно-мозговую травму", но не сообщил, действительно ли он был за рулем, а также заявил, что ни один из водителей не был пьяным.

Фракция "Слуги народа" тоже не комментировала ДТП. 6 сентября ее глава Давид Арахамия заявил, что любая реакция фракции на аварию может расцениваться как вмешательство или давление на расследование, поэтому коллеги Трухина ждут заключения экспертиз, кто именно был за рулем.

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