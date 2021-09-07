УЕФА разрешил фанатам посещать выездные матчи

Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил болельщикам посещать выездные матчи, которые проводятся под его эгидой.

Источник: сайт УЕФА

Дословно: "Запрет болельщикам посещать выездные матчи УЕФА не продлевается; решение также будет зависеть от национальных/местных органов власти".

Детали: Сообщается, что такое решение принято в связи результатам вакцинации против коронавируса в Европе, а также решением многих стран разрешить вакцинированным и тем, кто преодолел COVID-19, свободно перемещаться через границу и посещать публичные мероприятия без дополнительных тестов.

В то же время отмечается, что фанаты должны будут соблюдать ограничения на путешествия и другие ограничения, установленные властями соответствующих стран в связи с пандемией.