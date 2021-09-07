Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

УЕФА разрешил фанатам посещать выездные матчи

Вторник, 7 сентября 2021, 09:51
Фото с Facebook УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил болельщикам посещать выездные матчи, которые проводятся под его эгидой.

Источник: сайт УЕФА

Дословно: "Запрет болельщикам посещать выездные матчи УЕФА не продлевается; решение также будет зависеть от национальных/местных органов власти".

Детали: Сообщается, что такое решение принято в связи результатам вакцинации против коронавируса в Европе, а также решением многих стран разрешить вакцинированным и тем, кто преодолел COVID-19, свободно перемещаться через границу и посещать публичные мероприятия без дополнительных тестов.

В то же время отмечается, что фанаты должны будут соблюдать ограничения на путешествия и другие ограничения, установленные властями соответствующих стран в связи с пандемией.

Украинская правда
Темы: УЕФАфутболкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Комитет срочно рассмотрит законопроект о столице, который ограничивает власть Кличко – СМИ

Посол предостерегла Раду от намерения просить Штаты о статусе основного союзника вне НАТО

В ОП готовятся к новым увольнениям – источники

Арахамия: Планируется 3-4 кадровых замены в Кабмине

Видео полиции свидетельствует, что за рулем был Трухин – СМИ

Перезапуск индустриальных парков: Рада приняла закон

Все новости...
УЕФА
УЕФА наказал Англию за поведение фанов на игре с Данией
УЕФА расследует конфискацию флага ЛГБТК на матче Евро-2020 в Баку
Футбол: для клубов Крыма действует запрет на игры в чемпионате РФ и еврокубках
Последние новости
21:46
Новости экономики: индустриальные парки, золотовалютные резервы
21:19
Новости 7 сентября: подозрение девушке с арбалетом, эпидемическая ситуация
21:01
Комитет срочно рассмотрит законопроект о столице, который ограничивает власть Кличко – СМИ
20:37
Парламент Грузии одобрил закон об амнистии участников событий "ночи Гаврилова"
20:33
НАБУ проверит использование средств в рамках "Большого строительства"
20:15
США не будут спешить с признанием нового правительства Афганистана
19:51
Курс гривни продолжает уверенно укрепляться
19:43
Штамм "Дельта" обнаружили у 17-дневного малыша на Волыни
19:14
ЕС осудил новые обыски и аресты в оккупированном Крыму
18:53
Полиция закрыла дело о "расизме" в отношении Беленюка. Он сам так захотел
Все новости...