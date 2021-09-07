Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

УЕФА разрешил фанатам посещать выездные матчи

Вторник, 7 сентября 2021, 09:51
УЕФА разрешил фанатам посещать выездные матчи
Фото с Facebook УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил болельщикам посещать выездные матчи, которые проводятся под его эгидой.

Источник: сайт УЕФА

Дословно: "Запрет болельщикам посещать выездные матчи УЕФА не продлевается; решение также будет зависеть от национальных/местных органов власти".

Детали: Сообщается, что такое решение принято в связи результатам вакцинации против коронавируса в Европе, а также решением многих стран разрешить вакцинированным и тем, кто преодолел COVID-19, свободно перемещаться через границу и посещать публичные мероприятия без дополнительных тестов.

В то же время отмечается, что фанаты должны будут соблюдать ограничения на путешествия и другие ограничения, установленные властями соответствующих стран в связи с пандемией.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УЕФАфутболкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
УЕФА
УЕФА не увидел расизма в флаге "Великой Венгрии", который Орбан одел на футбольный матч
УЕФА может разрешить клубам с одним владельцем одновременно играть в Лиге чемпионов
Россию лишили права проводить Суперкубок УЕФА
Последние новости
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: