Депутаты вышли с каникул: начала работу шестая сессия ВР

7 сентября начала работу шестая сессия Верховной Рады Украины девятого созыва.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании 7 сентября

Прямая речь Разумкова: "6 сессию Верховной Рады 9 созыва объявляю открытой.

Эта сессия немного отличается от других. Мы сегодня находимся с вами на экваторе. Это фактически половина нашей каденции. Мы многое сделали, но много еще впереди. На экваторе всегда жарко, но я очень надеюсь, что даже если кто-то в этом зале хотел бы сделать еще горячее, то здравый смысл и желание развивать наше государство победит".

Детали: В зале зарегистрировались 285 народных депутатов. В начале сессии в Раде традиционно прозвучал гимн.

В зале присутствуют премьер Денис Шмыгаль и члены Кабмина, руководители центральных органов исполнительной власти, руководители судебной ветви, должностные лица, которых Верховная Рада избирает, назначает и дает согласие на назначение на должность, представители СМИ, главы дипломатических представительств иностранных государств и другие официальные лица.

Шестая сессия ВР, согласно календарному плану, продлится до 21 января 2022 года.

10 недель депутаты будут работать в режиме пленарных заседаний, 6 недель – в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях или группах. Еще 4 недели отведено на работу с избирателями.