В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик, 7 пострадавших

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь граждан Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства Украины в Польше в Facebook.

Авария с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу ехали восемь человек, произошла во вторник утром вблизи города Люблин. В результате ДТП пострадали семь граждан Украины.

Все пострадавшие были доставлены в больницу Люблина в состоянии средней тяжести, об угрозе жизни не сообщается.

Для консульского сопровождения, возможной помощи пострадавшим в больницу выехал дежурный консул.

По информации польских СМИ, микроавтобус врезался в грузовик на трассе S12 в направлении Варшавы около 4:00. До прибытия скорой помощи водитель грузовика покинул место ДТП.

После аварии двух пострадавших зажало в авто, их доставали с помощью специнструмента. Шесть женщин и двое мужчин были доставлены в больницы.

Одна из полос после столкновения была перекрыта, на место аварии прибыли несколько команд пожарной службы и спасателей.