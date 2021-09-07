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Порошенко: Зеленский движется проторенной дорогой Лукашенко

Вторник, 7 сентября 2021, 13:45
коллаж УП

Пятый президент Украины лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко считает, что действующий глава государства Владимир Зеленский идет по пути Александра Лукашенко, который узурпировал власть в Беларуси.

Источник: Порошенко в Telegram

Прямая речь: "Выражаю слова солидарности с крымскими и белорусскими заключенными. В Крыму это те, кто вернулись с Крымской платформы и были брошены за решетку на десять лет. Это признак политического преследования со стороны России. Мария Колесникова, которая вчера вместе с другими оппозиционерами была осуждена на 12 лет. Беларусь, мы с вами!

Единственное, что я прошу господина Зеленского не высказывать поддержку Колесниковой. Потому что политическое поведение Зеленского с преследованиями оппозиции, со всеми своими "вагнеровцами", чаусами, трухиными, зеленкой, несамостоятельными правоохранительными органами, которые преследуют оппозицию, с генералами, которые находятся за решеткой, четко подтверждает - господин Зеленский движется по проторенной дорогой Лукашенко. Будет жаль, если он так же и закончит".

Напомним: Порошенко последовательно выступает с критикой действующего президента, которому он проиграл на выборах в 2019 году.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоЗеленскийЛукашенко
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