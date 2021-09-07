Еврокомиссия просит Суд ЕС финансово наказать Польшу за судебную реформу

Европейская комиссия просит Суд ЕС наложить финансовые санкции на Польшу за невыполнение двух отдельных решений суда, что свидетельствует о том, что польские власти продолжают подрывать судебную систему страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Во-первых, Еврокомиссия решила просить Суд ЕС наложить на Польшу финансовые санкции за несоблюдение решения от 14 июля 2021 года, которым в качестве временной меры требовалось прекратить работу Дисциплинарной палаты Верховного суда. Комиссия просит Суд наложить ежедневную пеню на Польшу до тех пор, пока временные меры не будут полностью выполнены.

Во-вторых, Комиссия также решила направить Польше официальное письмо с сообщением о том, что она не приняла необходимые меры для полного выполнения решения суда ЕС от 15 июля 2021 года, устанавливающее, что польское законодательство о дисциплинарном режиме в отношении судей несовместимо с законодательством ЕС.

20 июля Комиссия направила письмо в Польшу по двум вопросам - приказа суда ЕС о временных мерах (14 июля) и его решение (15 июля). Комиссия попросила Польшу сообщить о введенных предусмотрены меры для полного выполнения приказа и решения.

Польские власти ответила Комиссии 16 августа.

Что касается приказа о временных мерах от 14 июля, то, изучив ответ польской власти, Комиссия считает, что Польша не приняла все меры, необходимые для полного выполнения приказа суда. Например, недавно польские власти начали дисциплинарное расследование против обычного судьи, применил распоряжение от 14 июля по делу, находилась на рассмотрении. Кроме того, Дисциплинарная палата продолжает работать.

По решению суда от 15 июля, Комиссия считает, что Польша не приняла необходимые меры для его выполнения. Польша сообщила о намерении ликвидировать Дисциплинарную палату в ее нынешнем виде, но не предоставила никаких деталей.

Комиссия не уточнила, на какую сумму предлагает наказывать Польшу, Суд ЕС должен сам принять решение об этом.

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