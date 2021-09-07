В Умани хасиды разожгли костер на балконе, чтобы приготовить пищу. Тушили спасатели
Вторник, 7 сентября 2021, 14:28
В Умани, где проходит празднование иудейского нового года Рош га-Шана, хасиды развели костер на балконе, чтобы приготовить пищу.
Источник: сообщение ДСНС Украины в Facebook
Дословно: "7 сентября в ходе патрулирования пеший дозор спасателей Главного управление ДСНС Украины в Черкасской области заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской, 6.
Поднявшись на 6 этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с гражданами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе".
Предыстория:
- Во вторник полиция сообщила, что за сутки празднования Рош га-Шана в Умани полиция получила 13 обращений, связанных с паломниками, открыто уголовное производство в отношении наркотиков.
- В Умань на празднование Рош га-Шана прибыли более 29 тысяч паломников-хасидов.
Украинская правда