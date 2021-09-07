В Умани хасиды разожгли костер на балконе, чтобы приготовить пищу. Тушили спасатели

В Умани, где проходит празднование иудейского нового года Рош га-Шана, хасиды развели костер на балконе, чтобы приготовить пищу.

Источник: сообщение ДСНС Украины в Facebook

Дословно: "7 сентября в ходе патрулирования пеший дозор спасателей Главного управление ДСНС Украины в Черкасской области заметил дым с балкона дома по улице Софьи Перовской, 6.

Поднявшись на 6 этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с гражданами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе".

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