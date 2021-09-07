Кива сдал экзамен на адвоката
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива в январе 2021 года сдал экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью.
Источник: Bihus.Info
Детали: Информация об экзамене Кивы содержится в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов.
В частности, запись в реестре свидетельствует о том, что нардеп сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.
Отмечается, что в Украине только один человек с таким ФИО, но экзамен - только один из этапов.
В то же время, после экзамена кандидат должен пройти 6 месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее 5 лет.
Стажер должен выполнить план по подготовке процессуальных документов, ознакомление с действующим законодательством и подготовить отчет.
Затем должен собраться Совет адвокатов региона и ознакомиться с отчетом и утвердить его.
Адвокат в комментарии журналистам рассказал, что совет адвокатов Закарпатской области должен собраться в сентябре, поэтому уже скоро станет ясно, станет ли Кива адвокатом.
Если нардеп станет адвокатом, то получит некоторые привилегии. Например, его не смогут обыскать без отдельного решения и присутствия представителя совета адвокатов.
Предыстория:
- Нардеп от ОПЗЖ Кива защитил диссертацию кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
- Защита состоялась 26 апреля в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости. На нем присутствовали неизвестные молодые люди, которые не пускали на мероприятие журналистов.