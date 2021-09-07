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Кива сдал экзамен на адвоката

Вторник, 7 сентября 2021, 15:51
ИЛЬЯ КИВА. ФОТО ОПЗЖ

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива в январе 2021 года сдал экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью.

Источник: Bihus.Info

Детали: Информация об экзамене Кивы содержится в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов.

В частности, запись в реестре свидетельствует о том, что нардеп сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Отмечается, что в Украине только один человек с таким ФИО, но экзамен - только один из этапов.

В то же время, после экзамена кандидат должен пройти 6 месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее 5 лет.

Стажер должен выполнить план по подготовке процессуальных документов, ознакомление с действующим законодательством и подготовить отчет.

 

Затем должен собраться Совет адвокатов региона и ознакомиться с отчетом и утвердить его.

Адвокат в комментарии журналистам рассказал, что совет адвокатов Закарпатской области должен собраться в сентябре, поэтому уже скоро станет ясно, станет ли Кива адвокатом.

Если нардеп станет адвокатом, то получит некоторые привилегии. Например, его не смогут обыскать без отдельного решения и присутствия представителя совета адвокатов.

Предыстория:

  • Нардеп от ОПЗЖ Кива защитил диссертацию кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
  • Защита состоялась 26 апреля в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости. На нем присутствовали неизвестные молодые люди, которые не пускали на мероприятие журналистов.

Темы: ОПЗЖ
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