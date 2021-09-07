Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кива сдал экзамен на адвоката

Вторник, 7 сентября 2021, 15:51
Кива сдал экзамен на адвоката
ИЛЬЯ КИВА. ФОТО ОПЗЖ

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива в январе 2021 года сдал экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью.

Источник: Bihus.Info

Детали: Информация об экзамене Кивы содержится в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов.

В частности, запись в реестре свидетельствует о том, что нардеп сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Отмечается, что в Украине только один человек с таким ФИО, но экзамен - только один из этапов.

В то же время, после экзамена кандидат должен пройти 6 месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее 5 лет.

Стажер должен выполнить план по подготовке процессуальных документов, ознакомление с действующим законодательством и подготовить отчет.

 

Затем должен собраться Совет адвокатов региона и ознакомиться с отчетом и утвердить его.

Адвокат в комментарии журналистам рассказал, что совет адвокатов Закарпатской области должен собраться в сентябре, поэтому уже скоро станет ясно, станет ли Кива адвокатом.

Если нардеп станет адвокатом, то получит некоторые привилегии. Например, его не смогут обыскать без отдельного решения и присутствия представителя совета адвокатов.

Предыстория:

  • Нардеп от ОПЗЖ Кива защитил диссертацию кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
  • Защита состоялась 26 апреля в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости. На нем присутствовали неизвестные молодые люди, которые не пускали на мероприятие журналистов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОПЗЖ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
ОПЗЖ
Нардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины
Григорию Суркису оставили звание "почетного гражданина" Харьковской области
СБУ арестовала активы депутата-предателя от ОПЗЖ на 500 миллионов гривен
Последние новости
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
Все новости...
Реклама: