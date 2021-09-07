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Киевлянка организовала контрабанду наркотиков в оккупированный Донецк через РФ

Вторник, 7 сентября 2021, 16:38

Служба безопасности Украины ликвидировала канал контрабанды метадона во временно оккупированный Донецк через Россию.

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия, организовала противоправную схему гражданка Украины, безработная киевлянка, которая приобщила к делу "партнершу" из временно оккупированного Донецка.

Злоумышленники скрывали запрещенные вещества в кувшинах для вазонов и в садово-парковых скульптурах.

Под видом бытовых посылок наркотики переправляли своим сообщникам в РФ. Пакеты передавали через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки.

Из России таким же образом (посылки через водителей маршруток -ред) "товар" через неподконтрольные Украине участки границы попадал во временно оккупированное Донецка. Там его фасовали и реализовывали.

По данным спецслужбы, канал существовал почти год. Отмечается, что ежемесячно злоумышленники переправляли таким образом по 2-3 партии наркотических веществ, каждая из которых стоила примерно 4 млн гривен по ценам черного рынка (данные СБУ -ред).

В ходе спецоперации правоохранители задержали водителя маршрутного такси при попытке вывоза метадона весом более 1,4 кг.

В рамках уголовного производства задержали и организаторшу канала. Ей сообщено о подозрении в контрабанде и незаконном изготовлении или приобретении наркотических средств или психотропных веществ.

 

Как уточнили УП в СБУ, суд уже арестовал задержанную киевлянку на 2 месяца без права залога.

Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных лиц, отмечают в спецслужбе.

Украинская правда
Темы: СБУ
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