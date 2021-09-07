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На 197 округе Черкасской области прибавилось еще 2 кандидата в народные депутаты

Вторник, 7 сентября 2021, 16:48
На 197 округе Черкасской области прибавилось еще 2 кандидата в народные депутаты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области от "Украинской галицкой партии" и партии "Власть народа".

Источник: Прессрелизы ЦИК

Детали: Во время своего заседания 7 сентября от "Украинской галицкой партии" зарегистрировали кандидатом Богдана Панкевича, а от "Власти народа" Антона Подчапка.

Предыстория:

  • 9 апреля ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.
  • 2 сентября ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 197 в Черкасской области "свободовца" Андрея Ильенко.
  • Президентская партия "Слуга народа" решила, что кандидатом на довыборах в народные депутаты на 197 округе в Черкасской области будет действующий мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.

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Темы: Черкассывиборы
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