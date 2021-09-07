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ЕС осудил новые обыски и аресты в оккупированном Крыму

Вторник, 7 сентября 2021, 19:14

Евросоюз осудил новые обыски и аресты крымских татар в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

Соответствующее заявление 7 сентября обнародовал спикер Европейской службы внешних дел Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"ЕС осуждает обыски в противоправно аннексированом Россией Крыму, что привели к задержанию пяти лидеров крымских татар - Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Наримана Джеляла, Шевкета Усеинова, Асана Ахметова, и еще около 50 человек 3 и 4 сентября. ЕС считает эти задержания политически мотивированными и незаконными в соответствии с нормами международного права", - заявил Петер Стано.

Спикер добавил, что ЕС не признает применения российского законодательства в Крыму и в Севастополе и ожидает, что все задержанные украинские граждане будут немедленно освобождены.

Стано отметил, что именно крымские татары подвергаются преследованиям.

"Евросоюз призывает РФ придерживаться своих обязательств в рамках международного права и прекратить нарушать права человека жителей Крыма. Об этом говорится и в совместной декларации саммита Крымской платформы от 23 августа. ЕС непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. ЕС не признает и не признает противоправную аннексию Крымского полуострова Россией ", - подчеркнул Петер Стано.

Напомним, в течение пятницы и субботы в оккупированном Крыму российские силовики задержали первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар - Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов.

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Темы: Крымкрымские татарыЕСоккупация
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