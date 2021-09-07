Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Парламент Грузии одобрил закон об амнистии участников событий "ночи Гаврилова"

Вторник, 7 сентября 2021, 20:37

Парламент Грузии поддержал законопроект об амнистии участников событий 20 июня 2019 года, известных также как "ночь Гаврилова".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Проект поддержали 79 депутатов, 15 голосовали против.

Согласно ему, от уголовной ответственности должны быть освобождены все лица, совершившие преступления в контексте событий 19-21 июня, если не откажутся от распространения на них действия закона об амнистии, а также лица, обвиняемые в подготовке или покушении на совершение преступления.

Мелия является главным обвиняемым в организации насильственных действий во время протеста под парламентом. По этой статье грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее Мелия заявлял, что не хочет, чтобы его амнистировали, а ЕНД отказывалось подписывать соглашение для выхода из политического кризиса, предложенное ЕС, именно из-за недовольства пунктом об амнистии. Проект закона критиковали и пострадавшие участники протеста.

После событий "ночи Гаврилова" со стороны протестующих обвинения выдвинули около 15 лицам, они отбыли различные сроки наказания, пишет "Новости Грузия". Также предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий трем правоохранителям, но за два года их так и не задержали. Под давлением общественности МВД начало разыскивать тех, кто прицельно стрелял в протестующих резиновыми пулями, но обвинений никому не предъявили.

Подробнее о событиях "ночи Гаврилова" читайте в статье: России напомнили об оккупации: почему Грузия восстала против власти и при чем здесь РФ.

Темы: Грузия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости вторника и ночи: исправленные санкции Зеленского, карантин

CNN: Операция с "вагнеровцами" проходила с ведома США

В больницах США — на 300% больше больных COVID-19, чем год назад

Зеленский ввел новые санкции, исправив ошибки

Убрал Авакова и Емца: Зеленский "воскресил" Координационный совет по противодействию COVID

Новости 7 сентября: подозрение девушке с арбалетом, эпидемическая ситуация

Все новости...
Грузия
Саакашвили обещает приехать в Грузию ко 2 октября, несмотря на угрозу ареста
Грузия отказалась от вакцины AstraZeneca из Латвии
Брюссель отреагировал критикой Грузии на ее решение не брать 75 млн евро кредита в ЕС
Последние новости
08:59
Более 10 миллионов прививок против COVID сделали в Украине
08:47
В Париже при усиленных мерах безопасности стартует суд над причастными к терактам 2015 года
08:38
Байден продлил режим ЧС из-за угрозы вмешательства в выборы в США
08:21
В Украине за сутки 2 772 больных COVID и 1 017 госпитализированных
08:00
Главные новости вторника и ночи: исправленные санкции Зеленского, карантин
07:50
На Донбассе было 7 нарушений "тишины" за сутки — штаб
07:33
Экс-посол США в России: "Минск" не упоминается в договоренности Вашингтона и Киева не случайно
07:13
Турция — в пятерке лидеров в мире по суточному распространению COVID
06:41
видеоНа день рождения Татарова приехали правоохранители, связанные с расследованием его дела
06:00
CNN: Операция с "вагнеровцами" проходила с ведома США
Все новости...