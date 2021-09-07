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Министр спорта объяснил, почему на праздновании Дня Независимости не было Баюл и Клочковой

Вторник, 7 сентября 2021, 22:04

Министр спорта Вадим Гутцайт говорит, что олимпийским чемпионкам Оксане Баюл и Яне Клочковой не смогли дозвониться, чтобы пригласить их на празднование Дня Независимости. Ранее те возмущались, что их не позвали.

Источник: Вадим Гутцайт в программе "Мокрик По Живому" на hromadske

Прямая речь: "Не пригласили первую олимпийскую чемпионку, которая 27 лет – целую жизнь – живет в США. Почему Лилия Подкопаева, тоже абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, всегда рядом на всех праздниках?.. Если у человека есть любовь к Украине, она всегда будет рядом, даже если живет в США. А Баюл я вообще не видел 27 лет в Украине.

Она не ответила (на звонок – УП). Хотел пригласить, но услышал, что есть какая-то обида".

Детали: По словам Гутцайта, в Федерации плавания Украины утверждают, что звонили Клочковой три дня, однако она не брала трубку. Уже после того, как Клочкова возмутилась в соцсетях из-за того, что ее не пригласили, министр с ней поговорил.

Что предшествовало: Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова обиделась на организаторов празднования 30-летия Независимости Украины, потому что они не пригласили ее на торжества.

Украинская фигуристка, первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл заявила, что отказывается от украинского гражданства.

Перед этим спортсменка жаловалась, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование Дня Независимости Украины: "Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет Независимости, так я уже давно не летаю в облаках и все равно спасибо".

Оксана Баюл стала чемпионкой мира в 1993 году, а через год, в 1994 году, завоевала "золото" на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. После окончания спортивной карьеры фигуристка переехала жить в США, но сохранила украинское гражданство.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спортДень Независимости
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