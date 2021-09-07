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Мэр Вознесенска попал в ДТП с пассажирским автобусом

Вторник, 7 сентября 2021, 22:27
Фото: Евгений Величко, Facebook

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с участием городского головы Вознесенска Евгения Величко.

Источник: полиция Николаевской области в Facebook

Детали: Указывается, что на пересечении улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске столкнулись автомобиль Volkswagen и пассажирский автобус. Водителем автомобиля оказался 32-летний мэр Евгений Величко. Он также травмировался в результате ДТП, водитель же автобуса не пострадал.

Полиция устанавливает все обстоятельства автоаварии, ее причины и ищет свидетелей. Также стало известно, что в салоне автобуса находились дети. Их якобы забрали до приезда полицейских. Предварительно, с ними все в порядке.

Событие квалифицировали по признакам ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Полиция также просит всех граждан, которые могут предоставить информацию о ДТП, в том числе записи видеорегистраторов, обратиться к ним.

Темы: Николаевская областьДТП
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