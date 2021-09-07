Шестеро студентов пострадали при пожаре в общежитии Умани

В результате пожара в общежитии Уманского национального университета садоводства пострадали шесть несовершеннолетних, четверо из них отравились угарным газом.

Источник: полиция Черкасской области, ГСЧС

Детали: По предварительной информации, во время пожара пострадали шесть человек. В частности, четверо несовершеннолетних отравились угарным газом. Медики оказывают им помощь в больнице. Еще двое студентов травмировались стеклом, когда пытались при воспламенении выбраться на улицу через окно на первом этаже.

Фото: полиция области

Во время эвакуации из общежития вывели почти 30 жителей.

Спасатели сообщили, что площадь пожара составила 30 кв.м. Эвакуировать жителей из общежития пришлось с помощью автолестниц. К ликвидации пожара привлекли 28 пожарных и 7 единиц техники.