Шестеро студентов пострадали при пожаре в общежитии Умани
Вторник, 7 сентября 2021, 22:58
В результате пожара в общежитии Уманского национального университета садоводства пострадали шесть несовершеннолетних, четверо из них отравились угарным газом.
Источник: полиция Черкасской области, ГСЧС
Детали: По предварительной информации, во время пожара пострадали шесть человек. В частности, четверо несовершеннолетних отравились угарным газом. Медики оказывают им помощь в больнице. Еще двое студентов травмировались стеклом, когда пытались при воспламенении выбраться на улицу через окно на первом этаже.
Во время эвакуации из общежития вывели почти 30 жителей.
Спасатели сообщили, что площадь пожара составила 30 кв.м. Эвакуировать жителей из общежития пришлось с помощью автолестниц. К ликвидации пожара привлекли 28 пожарных и 7 единиц техники.
Украинская правда