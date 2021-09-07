Убрал Авакова и Емца: Зеленский "воскресил" Координационный совет по противодействию COVID

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-министра здравоохранения Илью Емца, бывшего министра инфраструктуры Владислава Криклия и Руслана Хомчака – экс-главнокомандующего ВСУ.

Источник: указ президента

Детали: Координационный совет создали еще в марте 2020 года. Однако, если Авакова вывели из нее вскоре после отставки, то до сих пор в ее составе был Илья Емец, который еще в марте того же года ушел с должности министра здравоохранения.

В то же время, еще в сентябре 2020 сообщалось, что Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 еще собирается, но уже прекратила вести протоколы заседаний.

Вместо людей, которых вывели из состава совета, добавили новых. Так, в него попал действующий министр здравоохранения Виктор Ляшко, который занимает должность с мая 2021 года.

Туда же вошел заместитель Ляшка, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. В то же время, Максима Степанова, который возглавлял Минздрав перед Ляшком даже не вводили в состав Координационного совета.

Кроме того, к противодействию коронавируса решили приобщить министра инфраструктуры Александра Кубракова, министра внутренних дел Дениса Монастырского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.