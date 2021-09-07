Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Убрал Авакова и Емца: Зеленский "воскресил" Координационный совет по противодействию COVID

Вторник, 7 сентября 2021, 23:36
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-министра здравоохранения Илью Емца, бывшего министра инфраструктуры Владислава Криклия и Руслана Хомчака – экс-главнокомандующего  ВСУ.

Источник: указ президента

Детали: Координационный совет создали еще в марте 2020 года. Однако, если Авакова вывели из нее вскоре после отставки, то до сих пор в ее составе был Илья Емец, который еще в марте того же года ушел с должности министра здравоохранения.

В то же время, еще в сентябре 2020 сообщалось, что Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 еще собирается, но уже прекратила вести протоколы заседаний.

Вместо людей, которых вывели из состава совета, добавили новых. Так, в него попал действующий министр здравоохранения Виктор Ляшко, который занимает должность с мая 2021 года.

Туда же вошел заместитель Ляшка, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. В то же время, Максима Степанова, который возглавлял Минздрав перед Ляшком даже не вводили в состав Координационного совета.

Кроме того, к противодействию коронавируса решили приобщить министра инфраструктуры Александра Кубракова, министра внутренних дел Дениса Монастырского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ольга Гетьманец, УП
powered by lun.ua
Главное сегодня

Госкомиссия ближайшее время рассмотрит усиление карантина по всей стране - Шмыгаль

Рада легализовала виртуальные валюты в Украине

"Слуги народа" обсудят ротации в Кабмине в начале следующей недели

В Киеве растет количество больных COVID

В Кабмине выступили против инициативы просить статус основного союзника США вне НАТО

Более 10 миллионов прививок Ляшко убеждает, что выполнил обещание

Все новости...
Последние новости
14:16
Кабмин планирует наказывать штрафами за плохое предоставления соцуслуг
13:51
МОЗ предлагает ослабление карантина для вакцинированных и "желтую зону" только после изменения подхода
13:50
Бюджет-2022 передадут в Раду в последний законный день
13:29
Нацбанк ищет нового директора департамента финансовой стабильности
13:29
Во Львове потерялся "кошачий мэр", который жил в горсовете
13:21
Шмыгаль о подготовке к отопительному сезону: Все идет в соответствии с графиками
13:20
В Чехии второй приговор за два дня: 20 лет тюрьмы за участие в боевых действиях на стороне "ДНР"
13:16
Госкомиссия ближайшее время рассмотрит усиление карантина по всей стране - Шмыгаль
13:13
Рада призывает мир помешать России проводить выборы в Крыму и привлекать к ним жителей ОРДЛО
13:09
Российский и украинский МИД обменялись комментариями про снос знака дружбы Киева и Москвы
Все новости...