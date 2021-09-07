Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Убрал Авакова и Емца: Зеленский "воскресил" Координационный совет по противодействию COVID

Вторник, 7 сентября 2021, 23:36
Убрал Авакова и Емца: Зеленский воскресил Координационный совет по противодействию COVID
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-министра здравоохранения Илью Емца, бывшего министра инфраструктуры Владислава Криклия и Руслана Хомчака – экс-главнокомандующего  ВСУ.

Источник: указ президента

Детали: Координационный совет создали еще в марте 2020 года. Однако, если Авакова вывели из нее вскоре после отставки, то до сих пор в ее составе был Илья Емец, который еще в марте того же года ушел с должности министра здравоохранения.

В то же время, еще в сентябре 2020 сообщалось, что Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 еще собирается, но уже прекратила вести протоколы заседаний.

Вместо людей, которых вывели из состава совета, добавили новых. Так, в него попал действующий министр здравоохранения Виктор Ляшко, который занимает должность с мая 2021 года.

Туда же вошел заместитель Ляшка, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. В то же время, Максима Степанова, который возглавлял Минздрав перед Ляшком даже не вводили в состав Координационного совета.

Кроме того, к противодействию коронавируса решили приобщить министра инфраструктуры Александра Кубракова, министра внутренних дел Дениса Монастырского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ольга Гетьманец, УП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Последние новости
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
Все новости...
Реклама: