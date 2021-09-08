Украина вышла в 1/8 финала ЧЕ по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу вышла в 1/8 финала на чемпионате Европы.

Источник: "Укринформ", Sport.ua

Детали: Отмечается, что украинские волейболисты в четырех сетах обыграли команду Бельгии - 3: 1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23).

Это третья победа в турнире для Украины: ранее она обыграла Грецию - 3: 2 и Португалию - 3: 2 и уступила Сербии - 0: 3.

Сборная Украины набрала 7 очков и гарантировала себе третье место в группе А, дающее право выхода в 1/8 финала.

Игра состоялась на "Таурон Арена" в Кракове.

Сообщается, что в последнем поединке группового этапа сборная Украины сыграет 8 сентября против Польши.

Волейбольное Евро-2021 продлится до 19 сентября в четырех странах - Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.