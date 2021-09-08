Украина вышла в 1/8 финала ЧЕ по волейболу
Среда, 8 сентября 2021, 01:39
Мужская сборная Украины по волейболу вышла в 1/8 финала на чемпионате Европы.
Источник: "Укринформ", Sport.ua
Детали: Отмечается, что украинские волейболисты в четырех сетах обыграли команду Бельгии - 3: 1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23).
Это третья победа в турнире для Украины: ранее она обыграла Грецию - 3: 2 и Португалию - 3: 2 и уступила Сербии - 0: 3.
Сборная Украины набрала 7 очков и гарантировала себе третье место в группе А, дающее право выхода в 1/8 финала.
Игра состоялась на "Таурон Арена" в Кракове.
Сообщается, что в последнем поединке группового этапа сборная Украины сыграет 8 сентября против Польши.
Волейбольное Евро-2021 продлится до 19 сентября в четырех странах - Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.