Пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-19

Кремлевский пропагандист, ведущий программы "Вести недели" на российском телеканале Дмитрий Киселев был госпитализирован с COVID-19.

Источник: Киселев в "РИА Новости", "Медуза", Mash

Детали: Киселев заявил, что у него была температура "за 38", "но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная - это положительный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный".

По информации Mash, Киселева госпитализировали в состоянии средней тяжести. У него развилась двусторонняя пневмония, степень поражения легких оценивалась в 25-50%.