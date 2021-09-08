В Японии третий человек умер после прививки вакциной Moderna из испорченной партии

В Японии третий человек умер после инъекции вакцины из одной из трех партий Moderna, которые были идентифицированы как испорченные.

Источник: The Guardian

Детали: Отмечается, что вторую прививку 49-летнему мужчине сделали 11 августа, и он умер на следующий день. Министерство здравоохранения заявило, что его единственной известной проблемой со здоровьем была аллергия на гречку.

Как и в случае с двумя предыдущими смертельными случаями, министерство заявило, что еще не установлено, был ли последний смертельный случай связан с вакциной.

По словам министра, ответственного за программу вакцинации, Таро Коно, более как 500 тысяч человек получили прививки из трех испорченных партий.

Предыстория: