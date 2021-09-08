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В Японии третий человек умер после прививки вакциной Moderna из испорченной партии

Среда, 8 сентября 2021, 03:32

В Японии третий человек умер после инъекции вакцины из одной из трех партий Moderna, которые были идентифицированы как испорченные.

Источник: The Guardian

Детали: Отмечается, что вторую прививку 49-летнему мужчине сделали 11 августа, и он умер на следующий день. Министерство здравоохранения заявило, что его единственной известной проблемой со здоровьем была аллергия на гречку.

Как и в случае с двумя предыдущими смертельными случаями, министерство заявило, что еще не установлено, был ли последний смертельный случай связан с вакциной.

По словам министра, ответственного за программу вакцинации, Таро Коно, более как 500 тысяч человек получили прививки из трех испорченных партий.

Предыстория:

  • Moderna приостановила поставку около 1,63 млн доз COVID-вакцины в Японию после того, как флаконы с вакциной были загрязнены твердыми частицами.
  • В лотах с дефектами было 565 400 доз, и "по предосторожности" Moderna отложила лот и два соседних.
  • По данным Moderna, загрязнение могло быть связано с производственной проблемой на одной из производственных линий на площадке в Испании.
  • Министерство здравоохранения Японии заявило, что некоторые из инцидентов могли быть связаны с тем, что во флаконы неправильно вставляли иглы, отламывая кусочки резиновой пробки.
  • Префектуры Гумма и Окинава приостановили вакцинацию Moderna.

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