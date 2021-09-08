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17 пациентов больницы погибли в результате наводнения в Мексике

Среда, 8 сентября 2021, 04:20
AFP

Сильное наводнение привело к гибели 17 человек в больнице в городе Тула в мексиканского штата Идальго.

Источник: Reuters, губернатор Идальго Омар Файад

Детали: В результате наводнения в больнице отключилось электричество. Омар Файад сообщил, что 15 или 16 из 17 погибших были пациентами с COVID-19.

Более 40 других пациентов были эвакуированы работниками службы экстренной помощи.

Начальная оценка  показала, что около 2 тысяч домов пострадали от наводнения.

Отмечается, что стихийное бедствие возникло в результате того, что проливные дожди вызвали выход реки Тула из берегов.

Темы: Мексикастихийное бедствие
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