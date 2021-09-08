На Донбассе было 7 нарушений "тишины" за сутки — штаб

7 сентября на Донбассе было 7 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в направлении Железного российские наемники обстреливали позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Зайцевого и Новомихайловки оккупанты применили стрелковое оружие.

В районе Водяного враг применил гранатометы различных систем.

У Причепиловки и Новолуганского оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь в ответ.

Кроме того, российские наемники дистанционно минировали противопехотными минами ПОМ-2 участка у Катериновки.

Напомним: Как сообщалось, украинский военный получил ранение за прошедшие сутки.