На Донбассе было 7 нарушений "тишины" за сутки — штаб
7 сентября на Донбассе было 7 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, в направлении Железного российские наемники обстреливали позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Зайцевого и Новомихайловки оккупанты применили стрелковое оружие.
В районе Водяного враг применил гранатометы различных систем.
У Причепиловки и Новолуганского оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
На обстрелы противника украинские военные открывали огонь в ответ.
Кроме того, российские наемники дистанционно минировали противопехотными минами ПОМ-2 участка у Катериновки.
Напомним: Как сообщалось, украинский военный получил ранение за прошедшие сутки.