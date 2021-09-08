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Судьи ВАКС за 2 года работы больше 10 раз жаловались на давление – глава суда

Среда, 8 сентября 2021, 10:02
Судьи ВАКС за 2 года работы больше 10 раз жаловались на давление – глава суда
Фото lexinform.com.ua

За два года работы Высшего антикоррупционного суда судьи 12 раз обращались в Высший совет правосудия из-за давления и вмешательства в их деятельность.

Источник: глава ВАКС Елена Танасевич в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Танасевич: "За два года деятельности ВАКС судьи 12 раз обращались в ВСП с заявлениями о вмешательстве в их деятельность. По трем из этих обращений ВСП принял меры по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия".

Детали: По ее словам, речь идет об угрозах следственному судье на ее личной странице в Facebook, о взрыве гранаты РГД-5 на территории внутреннего двора суда и об обращении нардепа с требованием избрания определенной меры пресечения подозреваемому, которое поступило лично Танасевич.

Сейчас на основании первых 2 обращений в ЕРДР внесены сведения об уголовных правонарушениях, идет досудебное расследование.

По обращению Танасевич ВСП направил обращение в Верховную Раду относительно недопустимости вмешательства в деятельность правосудия.

Что касается еще 7 заявлений о вмешательстве в деятельность судей, то, по словам главы ВАКС, ВСП по результатам проверки не установил фактов, которые бы свидетельствовали об угрозе независимости судей, еще по 2 заявлениям проверка продолжается.

Темы: Антикоррупционный судсуд
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