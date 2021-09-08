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Глава ВАКС: Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой

Среда, 8 сентября 2021, 11:13
Глава ВАКС: Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой
Елена Танасевич. фото с сайта ВАКС

За два года работы Высший антикоррупционный суд вынес приговоры трем народным депутатам, двум депутатам местных советов, реальное наказание в виде лишения свободы получили 27 коррупционеров.

Источник: глава ВАКС Елена Танасевич в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В настоящее время вынесено 45 приговоров, из которых семь – оправдательные, 38 – обвинительные, Еще один в части предъявленного обвинения является оправдательным, а в другой части – обвинительным".

Детали: По словам Танасевич, среди обвинительных приговоров 14 вынесены на основании соглашений о признании вины.

Реальное наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 9 лет назначено 27 лицам. Сейчас на рассмотрении первой инстанции ВАКС находится 184 уголовных производств по обвинению 440 лиц, - уточнила Танасевич.

При этом она добавила: "За два года обвинительные приговоры вынесены в отношении трех народных депутатов и двух депутатов местных советов. Приговоры в отношении бывших и нынешних министров не выносились".

По словам главы ВАКС, ожидания украинцев от деятельности суда – это количество приговоров, но правосудие "на быструю руку" без тщательного исследования и анализа доказательств очевидно не в интересах гражданского общества.

Прямая речь: "Мы стремимся не к громким овациям, а достичь цели уголовного производства: чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушение, был привлечен к уголовной ответственности в меру своей вины, а каждый невиновный не был осужден".

Детали: Танасевич подчеркнула, что специфика работы суда позволяет увидеть реальные результаты лишь в долгосрочной перспективе.

Но, по ее мнению, "уже сейчас можно констатировать, что неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой".

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Темы: Антикоррупционный суд
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