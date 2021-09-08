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В оккупированном Крыму похитили бывшего члена Меджлиса

Среда, 8 сентября 2021, 11:25
В оккупированном Крыму похитили бывшего члена Меджлиса

В оккупированном Крыму похитили бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району Менсеитова Эльдара.

Источник: "Крымская солидарность"

Дословно очевидец: "Вчера в 20.30 я, возвращаясь, заметила возле своего дома две машины. Сын и мама сказали, что стоят они давно. Когда я попыталась посмотреть номера, они завелись и заехали за угол, за бетонный забор. Сейчас мне стало известно, что около 24-х часов две легковые машины и Газель приехали по адресу Карасу 6, в Молодежное. Ни он, ни члены его семьи на звонки не отвечают".

Детали: Отмечается, что Менсеитова увезли в неизвестном направлении после следственных мероприятий.

По предварительной информации, следственные действия проводили сотрудники ФСБ и связывали задержание Менсеитова с подрывом газопровода в Перевальном.

18 июня 2021 года он давал в Армянском городском суде показания в качестве свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно.

 
Эльдар Менсеитов за Николаем Полозовым (справа)

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Темы: КрымМеджлисоккупация
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